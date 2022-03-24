قيادية كردية: حزب بارزاني مشغول بصفقات الفساد

اتهمت القيادية الكردية شادي نوروز ، الخميس، أحزاب السلطة في الإقليم بإهمال المواطن وتركه يواجه المعاناة الكبرى.

وقال نوروز في حديث ل / المعلومة /، إن “أحزاب السلطة لا يهمها سوى الأموال والحفاظ على مصالحها، وترك المواطن الكردي يواجه مصيرا مجهولا من سوء الأوضاع الاقتصادية والخدمية”.

وأضاف أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحمل ما يجري في الاقليم من معاناة كبيرة، واستقالته للحصول على منصب رئاسة الجمهورية هو بهدف الحفاظ على مصالحه وتوسيع نفوذه وإضفاء الشرعية على فساده”.

ويعاني المواطن الكردي من سوء الأوضاع الخدمية وتأخر صرف الرواتب وارتفاع أسعار الوقود وعدم اكتراث الحكومة لمعاناته.