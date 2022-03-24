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الأمين العام لكتائب الإمام علي : طرح اسم جعفر الصدر بهذا التوقيت رمي له بـ"حقل الالغام"


رأى الأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي، اليوم الخميس، أن طرح اسم جعفر الصدر بهذا الشكل والطريقة وهذا التوقيت هي رمي له بـ"حقل الالغام".

وقال الزيدي، في تغريدة إن "المعادلة السياسية القلقة وضيق الأفق وقصور الحسابات وطغيان الخلافات الشخصية وغياب المشروع والرؤية كلها ستفضي لإنشاء مشروع سياسي قلق غير متزن"، لافتا الى "طرح اسم جعفر الصدر بهذا الشكل والطريقة وهذا التوقيت هي رمي له بحقل اللغام، والأكثرية البسيطة ستنتج حكومة معرضة للسقوط السريع والفشل او عدم الاكتمال أصلا وهو يستحق ظروف افضل لقدومه وقبوله الترشيح انتحار سياسي".

واضاف، ان السنة اليوم كقيادة سياسية بحال لا يحسد عليه اعانهم الله على ما ابتلاهم وعليهم تحديد موقف واضح لدورهم في بناء العراق لان بالاخر هناك فواتير تسدد".

وتابع الزيدي، أن "منهج البراغماتية اليوم فتح مزاد الكعكة ليشترك فيه الطامعون وبالامس تم اطلاق النار على حاكميه الشيعة بالقرار السياسي".

ولفت الى ان "الانفصالي قوته باضعاف المركز وتصدع وحدة الصف التي كسرت احلامه". واردف الزيدي، أن "الحوار العقلائي المتزن وفق برنامج ورؤية هي المخرج والتعنت لن ينفع احد".

 

وختم الأمين العام لكتائب الإمام علي بالقول، إن "الحالمين برئاسة الوزراء وهم كثر اقول هو حق مشروع ولكن بدون تسقيط الاخر لان لن يبقى مرشح وستدفعون الأمر بالاخر (للنايم للظهر)".

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الأمين العام لكتائب الإمام علي : طرح اسم جعفر الصدر بهذا التوقيت رمي له بـ"حقل الالغام"
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