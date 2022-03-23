سياسيون: رئاسة الوزراء لاتمثل مشكلة لدى الاطار بقدر آلية اختيار مرشح هذا المنصب

اكدت اطراف سياسية من داخل الاطار التنسيقي، ان ملف اختيار رئيس الوزراء الجديد لايشكل عائقا امام الاطار، موضحين ان الاختلاف يتعلق بالالية التي يتم من خلالها طرح المرشح لرئاسة الحكومة.

وقال عضو تحالف الفتح علي حسين لـ /المعلومة/، ان “الاطار والتيار لايوجد بينهما أي اتفاق على مرشح منصب رئيس الوزراء (جعفر الصدر)، حيث ان الاتفاق على المرشح يكون بعد حسم الكتلة الأكبر بين التحالفين”.

من جانب اخر، بين عضو الاطار التنسيقي، محمود مرعي لـ /المعلومة/، ان “الخروج من الازمة السياسية الراهنة يحتاج الى تحالف الاطار والتيار بكتلة واحدة، خصوصا ان الاطار قد اكد انه لايعترض على (جعفر الصدر) كمرشح لرئاسة الوزراء شريطة ان يكون اختياره من قبل الكتلة الأكبر المكونة من الاطار والتيار”.

من جهة أخرى، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي لـ /المعلومة/، ان “حسم ملف رئاسة الوزراء مرهونة باتفاق الاطار والتيار حول الجلسة الخاصة بتمرير رئيس الجمهورية وتوحيد الكتلة الأكبر للتوجه نحو اختيار رئيس الحكومة”.