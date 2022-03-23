الشيخ قيس الخزعلي: الاطار لم يعترض على تقديم مرشح رئاسة الوزراء من قبل الصدر

اكد رئيس حركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ان الاطار التنسيقي لم يعترض على تقديم مرشح لرئاسة الوزراء من قبل مقتدى الصدر، لافتا الى ان الاطار يسعى لحكومة قوية ورئيس وزراء قادر على إدارة الدولة.

وقال الشيخ الخزعلي في حوار متلفز ان “مايجري اليوم في الوسط السياسي ناتج عن التنافس في هذا المجال، حيث يرغب التيار الصدري بالاستحواذ على الحصة الشيعية في الوزارات”.

وأضاف ان “أساس عمل الاطار التنسيقي هو الحصول على حكومة قوية ورئيس وزراء قادر على إدارة الدولة، حيث ليس للاطار اشكال على تقديم السيد مقتدى الصدر مرشحا لرئاسة الوزراء”.

واكد ان “الاطار لم يطلب منه تقديم مرشح لرئاسة الوزراء، والاهم هو الاتفاق على الكتلة الاكبر الشيعية حيث ان الاطار منفتح على أي مرشح لرئاسة الحكومة”.