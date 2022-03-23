مشروع إقصائي ..عضو بتحالف الفتح يوجه رسالة للنواب المستقلين

وجه تحالف الفتح، الأربعاء، رسالة إلى النواب المستقلين إثر دعوتهم لجلسة مجلس النواب المعنية يوم السبت القادم.

وقال عضو التحالف محمود الحيالي في تصريح ل / المعلومة/، إن “مشروع التحالف الثلاثي إقصائي ولن يتحالف مع النواب المستقلين أو مع اخرين، وإنما يدعونهم ليستغلوا أصواتهم ويبعدونهم، كما حدث سابقاً بين تحالف العزم وتقدم، وهذا الأمر الذي نحذر من تكراراه”.

وأضاف أن “دعوة المستقلين إلى مجلس النواب من قبل التحالف الثلاثي عملية ممنهجة للاستفادة من أصواتهم الان وإقصائهم في المستقبل القريب”.

وبين أن “الشركات الكردية بدأت تستخدم المال السياسي لكسب منصب رئاسة الجمهورية وشراء أصوات بعض النواب المستقلين، الأمر الذي يدعو الجهات المعنية التدخل فوراً ووضع حد لهذه المهزلة”.

وقال المحلل السياسي كاظم الحاج في تصريح سابق لـ/ المعلومة /، إن “مسألة الإغراءات التي تقدم للنواب المستقلين او نواب منتمين أصلا لكتل سياسية لازالت مستمرة وهناك تخصيصات مالية كبيرة ، اذ خصصت شركة (كار) الكردية التي تعمل بمجال النفط مبلغ قدره (150) مليون دولار امريكي من اجل إغراء النواب المستقلين وتمرير مرشح الحزب الديمقراطي”.