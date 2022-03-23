نائب سابق: حكومة كردستان تعتدي على أملاك المسيحيين في الإقليم

أكد السياسي المسيحي والنائب السابق جوزيف صليوا ، الأربعاء، أن هناك حملة اعتداء على أملاك المسيحيين في إقليم كردستان.

وقال صليوا في حديث ل /المعلومة/ إن “أملاك المسيحيين في إقليم كردستان تتعرض للاعتداء والمصادرة، كما أن المسيحيين لم ينالوا حقوقهم حتى الآن داخل الإقليم”.

وأضاف أنه “على الرغم من مرور أكثر من عام على زيارة البابا إلى إقليم كردستان والعراق، فما تزال أوضاع المكون المسيحي لم تتحسن وما دون ذلك هو مجاملات ليست إلا”.

ووجهت اتهامات سابقة لحكومة إقليم كردستان بمصادرة أملاك المسيحيين وأراضيهم في منطقة عينكاوا بمدينة أربيل.