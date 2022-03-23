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الاتحاد: حزب بارزاني يسعى للاستحواذ على جميع المناصب


أبدى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الأربعاء، رفضه المساومة على منصب محافظ كركوك.

وقال يزيدي في حديث ل /المعلومة /، إن “منصب محافظ كركوك تم حسمه قبل تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كردستان من خلال الاتفاق بين الحزبين الاتحاد والديمقراطي”.

وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يريد خلط الأوراق ويريد الاستحواذ على جميع المناصب، وهذا الحلم لن يتحقق، ومنصب محافظ كركوك هو استحقاق انتخابي وسياسي للاتحاد الوطني، ولن نتنازل عنه مقابل رئاسة الجمهورية”.

وكشفت مصادر عن وجود مفاوضات بين الحزبين الكردي لتنازل الديمقراطي الكردستاني عن رئاسة الجمهورية مقابل ضمان حصوله على منصب محافظ كركوك.

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