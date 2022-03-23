انضمام ثلاث قيادات “سنية” إلى الإطار التنسيقي

كشف عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، الأربعاء، عن انضمام ثلاثة نواب من قيادات المكون السني إلى جانب الإطار التنسيقي.

وقال الحمامي في حديث ل /المعلومة/، إن ” عدداً من نواب المكون السني أعلنوا انضمامهم إلى جانب الإطار التنسيقي وهم مثنى السامرائي وخالد العبيدي ومحمود المشهداني”، مبيناً أن “قوى الإطار مستمرة في إقناع نواب المكونات الأخرى والمستقلين ببرنامجها السياسي”.

وأضاف، أن “الحراك الجديد والمتمثل بالثبات الوطني التابع لقوى الإطار حاليا موجودة، والاتفاق حاصل حولها وكانت بانتظار جمع التواقيع والانشغال بالوضع السياسي الذي أخر تشكيل هذا الحراك”.

وأوضح النائب أن “التنسيقي ضمن الثلث الضامن لتعطيل جلسة مجلس النواب المقبلة بتواجد أكثر من 133 نائبا في كتلة الثبات الوطني الجديد”.