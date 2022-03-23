الأخبار

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قصف مقر الموساد في أربيل


كشف السياسي الكدري المعارض الكردي مكي اوميد، الاربعاء، عن وجود اجتماع بين مدير عام شركة كار والمتهمة ببيع النفط لاسرائيل شيخ باز مع وفد صهيوني رفيع خلال القصف الايراني لمنزله، مبينا ان شركة كار تعود ملكيتها لمسعود بارزاني.

وقال اوميد في حوار متلفز إن “القصف الايراني على موقع الموساد الصهيوني في أربيل استهدف اجتماعا بين شيخ باز مدير عام شركة كار ووفدين من اسرائيل وتركيا”.

واضاف ان “شركة كار تابعة لمسعود بارزاني وهو من يتسلم اموالها مع عائلته سواء كان من صفقات خارج الاقليم او من داخله”.

واشار الى ان “اموال بيع النفط في الاقليم تذهب اغلبها الى جيوب عائلة بارزاني”، لافتا الى أنه “لا يمكن لأي طرف ان ينكر تواجد اسرائيل في الاقليم تحت مسميات مختلفة والحكومة العراقية تعلم بذلك”

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قصف مقر الموساد في أربيل
السجن 7 سنوات لمدانين بتجارة المخدرات في ذي قار
ارتفاع طفيف بإصابات كورونا في العراق
احباط هجوم لداعش الارهابي على نقطة امنية قرب الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين
عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي : استجابة المستقلين للصدر تضعهم تحت الوصاية
المعموري: الإقليم يضم اكبر وكر للجاسوسية في الشرق الاوسط
الكشف عن مشروع تقوده الإمارات يتعلق بالتحالف الثلاثي
عضو كتلة الفتح النائب احمد الموسوي : الحكومة لن تتشكل من دون الاطار التنسيقي
اثناء عمليات الحفر.. بلدية الصدر تعثر على عبوة ناسفة ضمن منطقة شقق الحبيبية
اندلاع حريق كبير في احدى البنايات في شارع السناتر بمحافظة كربلاء المقدسة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك