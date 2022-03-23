الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قصف مقر الموساد في أربيل

كشف السياسي الكدري المعارض الكردي مكي اوميد، الاربعاء، عن وجود اجتماع بين مدير عام شركة كار والمتهمة ببيع النفط لاسرائيل شيخ باز مع وفد صهيوني رفيع خلال القصف الايراني لمنزله، مبينا ان شركة كار تعود ملكيتها لمسعود بارزاني.

وقال اوميد في حوار متلفز إن “القصف الايراني على موقع الموساد الصهيوني في أربيل استهدف اجتماعا بين شيخ باز مدير عام شركة كار ووفدين من اسرائيل وتركيا”.

واضاف ان “شركة كار تابعة لمسعود بارزاني وهو من يتسلم اموالها مع عائلته سواء كان من صفقات خارج الاقليم او من داخله”.

واشار الى ان “اموال بيع النفط في الاقليم تذهب اغلبها الى جيوب عائلة بارزاني”، لافتا الى أنه “لا يمكن لأي طرف ان ينكر تواجد اسرائيل في الاقليم تحت مسميات مختلفة والحكومة العراقية تعلم بذلك”