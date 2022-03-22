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المعموري: الإقليم يضم اكبر وكر للجاسوسية في الشرق الاوسط


اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الثلاثاء، ان قاعدة الحرير في كردستان العراق تحولت الى اكبر وكر للجاسوسية في الشرق الاوسط.

وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/، انه “بعد تعرض مقر الموساد الاسرائيلي الرئيسي في اربيل الى قصف صاروخي قبل اسبوع انتقلت كل المقرات الى قاعدة الحرير التي تنتشر بها القوات الامريكية في محاولة لتغطية على اجندتها الخبيثة”.

وأضاف ان “الحرير تحولت الى اكبر وكر للجاسوسية في الشرق الاوسط بوجود اهم مقرات الموساد مؤكدا ضرورة خضوع القاعدة الى تفتيش وسيطرة من قبل قوات الامن الاتحادية خاصة وان هناك عشرات الرحلات الجوية التي تجري بين مناطق متفرقة من دول العالم صوب الحرير دون اي رقابة وتفتيش”.

واشار الى ان “ما يجري في الحرير يمس امن العراق القومي وتضاعف الخطر بعد انتقال الموساد اليه مؤكدا بان الموضوع خطير ويجب ان يكون هناك جهود في اخضاع القاعدة للتفتيش المستمر لحين خروج ما تبقى من تلك القوات”.

وتعد قاعدة الحرير اهم المواقع التي تنتشر بها القوات الامريكية في كردستان العراق”.

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