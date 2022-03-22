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الكشف عن مشروع تقوده الإمارات يتعلق بالتحالف الثلاثي


أكد المحل السياسي صباح العكيلي، الثلاثاء، أن الإمارات بدأت بقيادة مشروع التحالف الثلاثي من خلال تقديم ملياري دولار للنواب المستقلين لاكمال نصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية.

وقال العكيلي لـ /المعلومة/، إن “التحالف الثلاثي يتجه لإغراء النواب المستقلين لاكمال نصاب جلسة مجلس النواب القادمة وبالتالي تمرير ريبير احمد لمنصب رئاسة الجمهورية”.

وأضاف، أن ” الدول الخليجية وخصوصا الإمارات الداعمة للتحالف الثلاثي بدأت بتقديم ملياري دولار للنواب المستقلين الذين سيحضرون جلسة اختيار رئيس الجمهورية”، مبينا أن “التحالف الثلاثي بدأ باستخدام الأساليب المالية لمحاولة إقناع النواب بعد تداركهم بعدم القدرة على جمع 220 نائبا”.

وأوضح العكيلي أن “الإطار التنسيقي بدأ بالتواصل والتفاهم مع النواب المستقلين لمقاطعة الجلسة القادمة او التصويت على مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح” ، مشير إلى أن “التحالف الثلاثي قد يضمن الكتلة النيابية الأكبر عددا في حالة تمكن من إكمال نصاب جلسة المجلس واختيار رئيس الجمهورية”.

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