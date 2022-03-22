عضو كتلة الفتح النائب احمد الموسوي : الحكومة لن تتشكل من دون الاطار التنسيقي

اكد عضو كتلة الفتح النائب احمد الموسوي، الاثنين، لايمكن تشكيل حكومة بدون وجود الاطار التنسقي.

وقال الموسوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاستقرار السياسي ضرورة وطنية فلايمكن ان تتشكل حكومة في ظل اجزاء مرتكبة وغير هادئه لانها لن يكون بمقدورها حل اي مشكلة والعملية السياسية تحتاج الى توافقات واجواء هادئه من اجل المضي في مشروع خدمة المواطنين”.

واضاف الموسوي،ان” الخلافات والمناكفات السياسية ستنعكس على الاداء ونحن لانرغب بوجودها والشعب العراقي ينتظر حكومة عملية تحقق منجزات وليست حكومة ترفع شعار الاغلبية دون اداء ما عليها من واجبات لافتا الى ان وجود الاطار في الحكومة مهم وضروري لخلق الاستقرار السياسي”.

وتنتظر القوى السياسية عقد جلسة نيابية يوم 26 من اذار الجاري لحسم منصب رئيس الجمهورية وسط خلافات حادة وعدم وجود توافقات حتى الان”