القيادي في تحالف الفتح عبد الأمير تعيبان : دعوة الصدر الأخيرة هدفها استمالة النواب المستقلين

أكد القيادي في تحالف الفتح عبد الأمير تعيبان، اليوم الثلاثاء، أن دعوة الصدر الأخير هدفها استمالة النواب المستقلين، فيما أشار إلى أن الاطار التنسيقي بامكانه تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية او تهيئة الثلث المعطل.

وقال تعيبان في حديث صحفي، أن “الوقت ما زال امام الجميع من اجل الاتفاق حول معالجة الانغلاق السياسي في العملية السياسية”.

وأضاف، “حيث امامنا حوالي ثلاثة ايام من اجل الاتفاق وما اعلنه الصدر هو لاستمالة المستقلين، وخصوصا انهم اتجهوا اتجاهات مع بقية الكتل ومنها الاطار التنسيقي، لافتا إلى أن :الاطار يمتلك الثلث المعطل والمستقلين اصبح منهم القلة غير المنتمين للاطار التنسيقي”.

وتابع التعبيان، أن “الاطار مازال متمسكا وفاتح جميع ابواب التفاهمات مع التيار الصدري، ولكن الاخير مازال متمسكا بموقفه بأستمالة قسم وابعاد آخر وهذا لايجوز”.

واوضح ان “جلسة اختيار رئيس الجمهورية سوف تكون حاسمة في حال نجح الصدريين في توفير النصاب وهو ٢٢٠ فأنهم سيكونون قادرين على انتخاب رئيس الجهورية وهذا يفتح الابواب لترشيح رئيس الوزراء”، مشيرا إلى أن “الاطار بإمكانه تعطيل الجلسة او تهيئة الثلث المعطل الذي بغيابه لايمكن عقد جلسة”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا النواب المستقلين في البرلمان، يوم أمس الاثنين، إلى المشاركة في الجلسة البرلمانية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، والمقررة يوم السبت المقبل، مطالبا إياهم بدعم مشروع “حكومة الأغلبية الوطنية”، متعهداً بمنحهم “مساحة في إدارة البلد”، في حال توحّدهم.