القبض على عدد من المتهمين بجرائم المخدرات في بابل

كشفت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، القبض على 4 متهمين بجرائم الاتجار، وتعاطي المواد المخدرة أثر ممارسات أمنية نفُذت بمناطق متفرقة من المحافظة،

وذكرت القيادة في بيان أن “مفارز سيطرة الشهيد سلام شنون ألقت القبض على مخالفين ضبط بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة 2 كيس، مع عدد من الحبوب المخدرة”.

وتابعت “ألقت مفارز السيطرة القبض على مخالف آخر ضبط بحوزته 50 حبة مخدرة مع امبولة تعاطي ملوثة بمادة الكريستال المخدر،

فيما ألقت مفارز شعبة مخدرات قضاء الحلة القبض على متهم وفق المادة 32 مخدرات ضبط بحوزته امبولة تعاطي، وأشارت القيادة أن المتهمين كافة نقلوا الى مراكز التحقيق المعنية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.