القبض على 11 مطلوبا في واسط

اعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، من القبض على 11 مطلوبا قضائياً وفق مواد قانونية مختلفة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان أن ” مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على (11) مطلوبا قضائياً وفق أحكام مواد قانونية مختلفة”.

وبينت المديرية أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وسينالون جزاءهم العادل”.

وتعلن الاستخبارات والأجهزة الأمنية المختصة بتعقب المطلوبين، بين الحين والآخر، اعتقال أشخاص بتهمة الضلوع بأعمال إرهابية في بغداد ومحافظات أخرى.