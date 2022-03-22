بعد تغريدة الصدر.. 8 نواب مستقلين جدد يلتحقون بالاطار التنسيقي

قرر تحالف العراق المستقل , الثلاثاء, حضور نوابه المستقلين جلسة السبت المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية , فيما اكد التحاق ثمانية نواب مستقلين من خارج تحالفه الى الاطار التنسيقي عدا النواب المستقلين ممن لديهم التزام سابق مع الاطار.

وقال عضو التحالف النائب المستقل حسن الخفاجي في تصريح لـ / المعلومة / , ان تحالف العراق المستقل الذي يضم 10 نواب وعدد من النواب المستقلين عقدوا اجتماع مساء امس الثلاثاء وقرروا حضور جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ” , مبينا ان ” المجتمعين منحوا الحرية للاعضاء باختيار رئيس الجمهورية” .

وأضاف انه “بات من المؤكد لدينا بان 8 الى 10 من النواب المستقلين اعلنوا التحاقهم مع الاطار بشان قبوله حضور الجلسة من عدمها مع تمتعهم بحرية انتخاب رئيس الجمهورية ” ,

مشيرا الى ان ” هذا العدد من المستقلين ممن اعلنوا التزامهم مع الاطار لايمثلون عدد المستقلين فقط بل هناك مستقلون اخرون لديهم التزام سابق مع الاطار ” .

وكان القيادي في الاطار التنسيقي سعد السعدي كشف في تصريح سابق لـ/المعلومة/، عن ارتفاع مقاعد الثلث الضامن الى 133 مقعدا، فيما رجح تزايد الاعداد خلال الأيام القليلة المقبلة التي ستسبق جلسة السبت.