الاطار يضمن “الثلث الضامن” بـ133 مقعدا ويؤكد: لدينا مزيد

كشف الاطار التنسيقي , الثلاثاء , عن ارتفاع مقاعد الثلث الضامن الى 133 مقعدا، فيما رجح تزايد الاعداد خلال الأيام القليلة المقبلة التي ستسبق جلسة السبت، فيما نفى الانباء التي تحدثت عن زيارة مرتقبة لوفد من الاطار الى الحنانة للقاء مقتدى الصدر.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق المنضوي في الاطار سعد السعدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن اجتماع الاطار التنسيقي الذي عقد مساء امس بمنزل زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم اعلن عن ضمانة الاطار للثلث الضامن حيث تم جمع 133 نائب ” , مبينا ان ” هناك المزيد من النواب المستقلين سيلتحقون بالاطار خلال الأيام المقبلة التي ستسبق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ” .

ونفى السعدي “تشكيل وفد مفاوض يذهب الى الحنانة للقاء مقتدى الصدر”، مطالبا في نفس الوقت السيد الصدر بـ” نصرة المصلحة الوطنية العليا وان يكون سببا لفك الانسداد السياسي لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر”.

وكان عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون جاسم عطوان الموسوي توقع في تصريح سابق، حصول اتفاق لتشكيل الكتلة الاكبر قبل جلسة يوم السبت المقبل