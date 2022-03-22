من بيع النفط لشراء النواب.. “كار” ترصد 150 مليون دولار لاستمالة “المستقلين” بجلسة السبت

بعد ثبوت تورطها بالتوسط في بيع النفط الكردي المسروق للكيان الصهيوني وإقامة استثمارات مشبوهة في محافظات الوسط والجنوب، كشفت معلومات جديدة عن رصد شركة “كار” الكردية مبلغ 150 مليون دولار لاستمالة النواب المستقلين من اجل حضورهم جلسة السبت وتمرير مرشح حزب البارزاني “ريبير أحمد” لرئاسة الجمهورية.

وكشفت وثائق نشرت، الأحد الماضي، عن قيام مالك شركة كار للطاقة “شيخ باز” بسرقة نفط محافظة كركوك ابان سيطرة تنظيم “داعش” الاجرامي على أجزاء واسعة من المحافظة في 2014 دون علم وزارة النفط والتوسط في بيعه لعدة جهات ابرزها الكيان الصهيوني.

ويقول المحلل السياسي كاظم الحاج في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مسألة الاغراءات التي تقدم للنواب المستقلين او نواب منتمين أصلا لكتل سياسية لازالت مستمرة وهناك تخصيصات مالية كبيرة جدا، اذ خصصت شركة (كار) الكردية التي تعمل بمجال النفط مبلغ قدره (150) مليون دولار امريكي من اجل اغراء النواب”.

وأضاف، ان الشركة رصدت اكثر من مليون دولار لكل نائب من المستقلين وغيرهم من يحضر جلسة التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني”، مبينا ان “هذا العرض المغري يأتي من اجل امرار المشروع الأمريكي الذي ترعاه تركيا والامارات الا انه سيفشل كما فشلت المخططات السابقة”.

ولفت الحاج إلى ان “هذا النوع من الترغيب والترهيب مارسته وتمارسه بعض القوى السياسية , الا ان النواب المستقلين سوف لن يخضعوا الى تلك الاغراءات”.