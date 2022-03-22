الاتحاد الوطني: دعوة المستقلين دليل فشل التحالف الثلاثي

اعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ ، الثلاثاء، دعوة النواب المستقلين للمشاركة بجلسة السبت المقبل هي فشل للتحالف الثلاثي.

وقال الشيخ ل /المعلومة /، إن “التحالف الثلاثي فشل في تشكيل الأغلبية وجمعها من آجل ضمان الثلثين التي تتيح له عقد جلسة السبت المقبل”.

وأضاف أنه “من الناحية السياسية فان محاولة إشراك قوى صغيرة لتعويض دور القوى الكبيرة من الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني لن تنفع وستضر بالعملية السياسية ووضع البلد بشكل عام”.

وأشار إلى أن “التوافق هو الحل لضمان خروج البلد من أزماته المختلفة أمنيا واقتصاديا وسياسيا، ولا يمكن استثناء الإطار والاتحاد الوطني من التشكيلة المقبلة”.

ويعقد مجلس النواب يوم السبت المقبل جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وسط استمرار خلافات الأحزاب الكردية