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محاكمة ضابط كبير بسلاح الجو الامريكي بسبب المخدرات والسرقة والاحتيال في العراق


كشف تقرير لصحيفة ميلتاري تايمز الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية ان سلاح الجو الامريكي قام بطرد المقدم براندون بيلي بسبب قيامه بسرقة 820 الف دولار من الجيش وادمانه على المخدرات والاحتيال .

وذكر التقرير ان ” بيلي ادعى انه خدم في افغانستان وتقاعد من سلاح الجو بعد ما يقرب من 20 عامًا من الخدمة المتميزة لبلاده وان إصابات القتال تسببت في إعاقة تامة ودائمة منعته من العمل إثر تسريحه من الخدمة الطبية في القوات الجوية”. بحسب زعمه .

واضاف أن ” التحقيقات كشفت ان مزاعمه ليست صحيحة وانه كان موضوع تحقيق فيدرالي في شبكة معقدة من الاحتيال المالي والكذب المتعلق بالإفلاس على مدار عقد من الزمان، وانه طرد من الخدمة بعد إدانة محكمة عسكرية عام 2010 بتهمة استخدام المخدرات والسرقة أثناء وجوده في العراق”.

وتابع أنه ” اخفى قرار الادانة دون علم القوات الجوية ، واستمرت الخدمة في إرسال شيكات رواتبه  لمدة سبع سنوات حيث قال المدعون الفيدراليون إنه سرق حوالي 1.5 مليون دولار بما في ذلك حوالي 820 ألف دولار من الرواتب والمزايا من القوات الجوية – من مجموعة من الوكالات الفيدرالية والمؤسسات المالية بينما كان يحصل على أموال مقابل وظائف استشارية وتدريس تحت ادعاءات كاذبة “.

وواصل أنه ” وفقًا لوثائق المحكمة ، فقد تلاعب بنظام الإفلاس ، ومن المحتمل أنه غسل الأموال من خلال حساب والدته المصرفي، فهو لم يتقاعد طبيا من سلاح الجو قط ولم يحصل على ميدالية عسكرية في اي وقت من  الأوقات خلال خدمته العسكرية بحسب  لائحة الاتهام الصادرة عام 2020″.

واشار الى أن ” المحامين الفيدراليين اوصوا الحكم على بيلي بالسجن لمدة ثلاث سنوات تحت الإشراف ، لسداد ما بين 1.5 مليون دولار و 3.5 مليون دولار لأولئك الذين احتال عليهم  ، وتسليم منزله وشاحنته الصغيرة والعديد من العقارات في ولاية ألاباما ومحتويات 11 حساب مصرفي واستثماري “.

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محاكمة ضابط كبير بسلاح الجو الامريكي بسبب المخدرات والسرقة والاحتيال في العراق
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