الإطار: لم نطرح مرشح لرئاسة الوزراء لغاية الان

بين النائب وعضو الإطار التنسيقي محمد الزيادي، الثلاثاء، أن الإطار لم يطرح مرشح لمنصب رئاسة الوزراء لغاية الان، مؤكداً أنه بانتظار التفاهمات بين الإطار والتيار قبل جلسة البرلمان المقبلة.

وقال الزيادي في تصريح ل / المعلومة /، إن “الإطار التنسيقي لم يطرح مرشح لرئاسة الوزراء إلى هذه اللحظة، وننتظر المباحثات السياسية التي تجري قبيل جلسة البرلمان المعنية برئيس الجمهورية وتشكيل الكتلة الأكبر”.

وأضاف أن “خطوط التواصل والمباحثات مستمرة بشكل غير معلن بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لحسم ملف الكتلة الأكبر وتوحيد البيت الشيعي”.

ولفت إلى “ضرورة إنهاء ملف المباحثات بين الإطار والتيار قبيل جلسة البرلمان القادمة وإلا ستدخل العملية السياسية بنفق مظلم”.

واتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، في وقت سابق، رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بإدارة البلد بشكل منفرد، مستبعدا إعادة توليه رئاسة الحكومة المقبلة، فيما ترفض اغلب القوى السياسية إعادة التجديد للكاظمي لدورة ثانية خاصة مع إدارته السلبية لملفات مهمة خاصة الامن والاقتصاد.