بعد نفاد ذخيرتهم.. نائب: عرض الأموال على المستقلين لغة العاجزين

وصف عضو مجلس النواب ثائر مخيف، الثلاثاء، عملية الترغيب والترهيب التي تجري على النواب المستقلين من قبل بعض الكتل السياسية والشركات بـ”لغة العاجزين”.

وقال مخيف في تصريح ل / المعلومة /، إن “عملية ترغيب النواب المستقلين بالأموال من قبل بعض الأحزاب السياسية والشركات لتمرير مرشحيهم هي لغة العاجزين والمشرفين على النهاية “، مشيراً إلى أن “النائب المستقل لن يخضع لأساليب العاجزين”.

وأضاف أن “بعض الكتل السياسية تسعى لإقصاء الإطار التنسيقي بجميع الوسائل حتى وصلت للمرحلة النهائية وبدأت تتعكز على النواب المستقلين وعرض الأموال عليهم فقط كي يجتازوا المرحلة”، مبيناً أن “النواب المستقلين لن يخونوا الأمانة ويخضعوا لهم”.

ولفت إلى أن “الكتل السياسية التي تسعى لإقصاء الإطار التنسيقي نفدت ذخيرتهم، وذهابهم للمستقلين وترغيبهم بالأموال لا يكفيهم لتمرير مخططهم”.

وقال المحلل السياسي كاظم الحاج في تصريح سابق لـ/ المعلومة /، إن “مسألة الإغراءات التي تقدم للنواب المستقلين او نواب منتمين أصلا لكتل سياسية لازالت مستمرة وهناك تخصيصات مالية كبيرة ، اذ خصصت شركة (كار) الكردية التي تعمل بمجال النفط مبلغ قدره (150) مليون دولار امريكي من اجل إغراء النواب “.