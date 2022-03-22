فض مشاجرة عشائرية واعتقال (22) من المتسببين بها في ميسان

أعلنت مديرية شرطة ميسان، الثلاثاء، عن فض مشاجرة عشائرية حدثت بالسلاح الأبيض في إحدى المناطق التابعة لقضاء قلعة صالح، جنوب المحافظة.

وقالت المديرية في بيان إن قوة مشتركة من قسم شرطة القلعة، وفوج المهمات الخاصة، وسرية سوات، وفوج طوارئ ميسان الخامس، واللواء الثاني للجيش العراقي نفذت واجباً أمنياً تمكنت من خلاله فض مشاجرة عشائرية بين طرفين من أبناء عشيرة واحدة، وأوضحت أن القوة ضربت طوقا أمنيا وأجرت التفتيش للمنازل، والبساتين المحيطة بهم وعلى أثرها تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين المتسببين بالمشاجرة والبالغ عددهم (22).

وأضافت أن المشاجرة لم تكن فيها خسائر مادية أو بشرية، فيما تمت إحالة المتهمين لمراكز الاحتجاز بغية إحالتهم للقضاء.