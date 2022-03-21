العصائب: سنذهب الى خيارين اذا لم يتفق الاطار والتيار على “الأكبر”

اكدت حركة عصائب اهل الحق وجود اتفاق بين الاطار والتيار الصدري للحظه فيما يخص الكتلة الشيعية الأكبر, مبينا ان هناك عدة خيارات مطروحة في حال لم عدم التوصل الى اتفاق منها حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة سعد السعدي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الحوارات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لم يفض الى أي اتفاق لغاية الان فيما يخص تشكيل الكتلة الشيعية الأكبر”، مبينا انه “في حال عدم الوصول الى اتفاق فان قوى الاطار سوف لن تشارك في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.

وأضاف السعدي، ان “قوى الاطار التنسيقي باعتبارها تمتلك الثلث الضامن فان التحالف الثلاثي سوف لن يستطيع تحقيق النصاب القانوني لتمرير رئيس الجمهورية في جلسة السبت المقبل”.

وأوضح، أن “هناك عدة خيارات مطروحة في حال لم يتم الاتفاق منها حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة وهذا ما لايتمناه الاطار التنسيقي” , مطالبا القوى السياسية بـ” الشعور بالمسؤولية والنظر الى مصلحة الشعب العراقي وتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والشخصية واتخاذ مواقف وطنية للخروج من ازمة الانسداد السياسي ” .