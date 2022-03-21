النائب فالح الخزعلي: ابو رغيف حول الاستخبارات لشركة خاصة تحرس الارتال الأمريكية

اتهم النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، الأحد، وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات احمد ابو رغيف بانهاء عمل استخبارات المحافظات الجنوبية وتحويل افرادها لشراكات خاصة بحمالية السفارة الاميركية وارتالها.

وقال الخزعلي في حوار ان “استخبارات البصرة وذي قار والمثنى والديوانية وبابل وبغداد اصبحت همها فقط حماية الارتال الأمريكية بحسب توجيه ابو رغيف وهذا غير مقبول لأنه من مهامهم امن المحافظات وليس امن الامريكان”.

وأضاف أنه “تم تخصيص نحو 800 عنصر من الاستخبارات في البصرة تم تقسيمهم إلى ثلاث وجبات تتكفل بحماية الارتال الداخلة من منفذ جريشان خلاف القانون ولا توجد أي جهة لها معرفة بما في حاويات الاحتلال الامريكي”.

واشار الخزعلي الى ان “احمد ابورغيف حول الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية إلى شركات أمنية لحماية الارتال الأمريكية ومسائلته قريبا”.