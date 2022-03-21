قيادي في الفتح يحذر من أجندة امريكية لاستهداف أمن ديالى

حذر القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الاحد، من اجندة امريكية لفتح ممرات سرية لتسلل عوائل مخيم الهول لمحافظة ديالى.

وقال عبد الهادي في حديث لـ /المعلومة/ ان “الهول السوري ما هو الا جندة امريكية وورقة تحاول من خلالها العبث بالامن والاستقرار في الشرق الاوسط وهي خنجر مسموم موجه صوب العراق بشكل مباشر”،

لافتا الى أن “المخيم يضم اكثر من اكثر من 10 الاف الارهابي مع اسرهم وسط معلومات بانه يضم من 20-25 جنسية عربية واجنبية”.

واضاف، ان “هناك اجندة امريكية تريد فتح ممرات تسلل لعوائل مخيم الهول صوب ديالى لتحقيق اهداف مهمة وهي اثارة الاوضاع الداخلية واعادة سيناريو حزيران الاسود في 2014”.

واشار الى ان “عودة اي اسرة من مخيم الهول الى ديالى مرفوض ولن تقبل به العشائر وكل الاطياف المجتمعية”، لافتا الى ان “امريكا تسعى الى اثارة الاوضاع مرة اخرى بعد الرفض الشعبي الكبير لوجودها في البلاد”.

ويقع مخيم الهول في سوريا قرب الحدود مع العراق وهو يضم الاف من عوائل قادة وارهابيي داعش.