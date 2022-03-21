نائب: الكاظمي جعل الكتلة الصدرية “دولة عميقة” واعطاها اكثر من استحقاقها

اتهم النائب المستقل علي تركي، الاثنين، رئيس الوزراء المنتيهة ولايته مصطفى الكاظمي بالعمل وفق اجندات التيار الصدري، مبينا ان الكاظمي حول الكتلة الصدرية الى دولة عميقة.

وقال تركي في حوار ، إن “هناك تفاهمات واتفاقات بين الكتلة الصدرية والكاظمي لاعادة تدويره مرة ثانية كونه رجل مطيع وخدوم للكتلة الصدرية”.

واضاف ان “الكاظمي جعل الكتلة الصدرية “دولة عميقة” واعطاها اكثر من استحقاقها مجرد للبقاء في السلطة وحمايته من اية مساءلة نيابية او استجواب”.

وأشار تركي الى انه “يجب الذهاب باتجاه تحديد الكتلة الاكبر لحسم الموضوع وتشكيل الحكومة المقبلة بعد تحالف القوى الشيعية وانهاء الخلاف فيمنا بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري”.