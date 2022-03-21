الداخلية: القبض على متهمين بالمخدرات والقتل في محافظتين

اعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين، عن اعتقال عدد من المطلوبين بتهم المخدرات والارهاب والسرقة في محافظتي كربلاء وميسان.

وذكر بيان للوزارة انه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية تمكنت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في قسم مكافحة مخدرات كربلاء، من القبض على متهم وضبطت بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة من المؤثرات العقلية وأدوات للتعاطي مختلفة الأنواع مع سلاح ناري نوع كلاشينكوف.

واضافت “تمت إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28 مخدرات) لينال جزاءه العادل.

ومن جانبه اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، عن تنفيذ عدد من اوامر القبض بحق مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية تنوعت بين التهديد والارهاب وحيازة الاسلحة وأخرى مختلفة .

وأضافت المديرية ان “عمليات القبض جرت من خلال ممارسات أمنية نفذتها مفارز مشتركة من اقسام وافواج شرطة ميسان والسيطرات الخارجية ومكافحة الاجرام في مناطق متفرقة من عموم المحافظة .

واوضحت ان “من بين المطلوبين متهمين بالقتل العمد والسرقة ومطلوبين بالارهاب،

واشارت الى ان “مفارز الشرطة باشرت بنقل المتهمين الى مراكز التحقيق المعنية لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.