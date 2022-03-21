الاتحاد: الديمقراطي يتحمل مسؤولية اخفاق تسليم الرواتب وصون كرامة المتقاعدين

حمل الاتحاد الوطني الكردستاني، الاحد، غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية الاخفاق في ادارة ملف رواتب موظفي كردستان، مبينا ان ضمان حقوق المتقاعد وكرامته يجب ان تكون ضمن اساسيات العمل الحكومي.

وقال عضو الاتحاد طارق جواهر في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” ما جرى امس من وفاة متقاعدين اثنين جراء وقوفهما بطوابير طويلة من اجل استلام الرواتب امام احد المصارف كارثة يجب ان يعاقب عليها جميع المسؤولين”.

واضاف ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتباره المسؤول عن الحكومة والمتنفذ فيها هو الذي يتحمل كامل المسؤولية وعليه ايجاد حلول جذرية لازمة رواتب موظفي الاقليم”.

وأشار جوهر الى ان “الازمة بين بغداد وكردستان بشأن تجارة النفط والموازنة وحصة الموظفين في كردستان يجب ان تعالج دون اي تأخير، فضلا عن وضع آليات جديدة لتوزيع رواتب موظفي الاقليم وتحويلها الى الكتروني لضمان كرامة المتقاعد”.