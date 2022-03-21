قيادي كردي: أموال الإقليم تصرف في صالات القمار

اكد عضو حراك الجيل الجديد ريبوار عبد الرحمن، الاثنين، أن إيرادات إقليم كردستان من بيع النفط يتم صرفها في صالات القمار.

وقال عبد الرحمن في منشور له على فيس بوك اطلعت عليه /المعلومة/ :”في السابق كانوا يتحججون بهبوط أسعار النفط فامتنعوا عن صرف رواتب الموظفين واستقطعوا الجزء الأكبر منها، اما الآن سعر برميل النفط يتجاوز ١٠٠ دولار والمواطن الكردي يعيش حقبة سوداء”.

وأضاف أنه “توجد أموال كافية لتوزيع رواتب الموظفين بواقع مرتين في الشهر، ولكن لأموال تذهب لجيوب الفاسدين ويتم صرفها في صالات القمار خارج العراق”.

ويعاني المواطن الكردي في إقليم كردستان من أزمات مختلفة ومنها تأخر صرف الرواتب وسوء الخدمات.