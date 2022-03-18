قيادي في الفتح: CIA يحتفظ بأهم 100 قيادي في داعش الارهابي

اكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الخميس، ان المخابرات الامريكية تحتفظ باهم 100 قيادي في داعش.

وقال عبد الهادي في حديث لـ/ المعلومة/،ان “اقتحام السجون في الحسكة السورية هي مسرحية امريكية هدفها اطلاق سراح اكثر من 100 قيادي بارز في داعش ونقلهم الى مكان اخر بتخطيط من CIA “.

واضاف، ان “امريكا والجماعات المسلحة الدائره في فلكها حاولت اخفاء معالم ما حصل وغض النظر عن اهم القيادات التي اختفت عقب هجوم على سجن الحسكة مؤكدا بان واشنطن تحاول من خلال هولاء بدء مشروع اخر للفوضى في العالم”.

واشار الى ان “امريكا هي من خلقت الجماعات الارهابية في العالم ابتداء من القاعدة ووصولا الى داعش الارهابية لافتا الى مايحدث في الهول السوري هو عملية انشاء افخاخ لولادة تنظيم ارهابي اخر سيكون بمثابة اداة بيد واشنطن في تحقيق اجندتها الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط والعراق”.

وكانت احداث سجن الحسكة السوري اثارت الكثير من علامات الاستفهام نظرا لفقدان اثر العشرات من قادة داعش الارهابي”