مزاح "قصابين" ينتهي بمأساة في واسط

أفاد مصدر محلي في محافظة واسط، مساء الخميس، بأن شاباً يمتهن "القصابة" قُتل طعناً بسكين حادة، وسط مدينة الكوت.

وأوضح المصدر، أن "قصابين اثنين أقرباء يعملان في مهنة القصابة بمنطقة حي الجهاد وسط مدينة الكوت، دخلا بمزاح ودي انتهى بقيام أحدهما بطعن الطرف الآخر بسكين حادة منهياً حياته على الفور".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث، وسهلت نقل جثة الشاب إلى الطب العدلي، فيما أوقفت الجاني على ذمة التحقيق".