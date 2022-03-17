القبض على عدد من المطلوبين بقضايا مختلفة في واسط

أعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الخميس، القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة.

وذكر بيان للمديرية، أن “قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقى القبض على (٣) مطلوبين وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات”.

وأضاف، أن “قسم مكافحة إجرام واسط بإلقاء القبض على (٣) مطلوبين وفق أحكام المواد (٢٩٥ و٤٢١ و٢٩٢) ق.ع”

وتابعت المديرية “على صعيد أمني آخر، تمكنت مفارز قسم الشرطة القضائية التابعة الى قيادة شرطة واسط ومكاتب التحقيق التابعة لها من إلقاء القبض على (١٠) متهمين مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم أصوليا وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون”.