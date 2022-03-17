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الصادقون: ثلاث سفارات تتحكم بجميع مفاصل الدولة العراقية


وجهت كتلة الصادقون النيابية ، الخميس ، اتهامات إلى ثلاث سفارات اجنبية بأنها تتحكم بجميع مفاصل الدولة وتعمل على تجزئة العراق.

وقال النائب عن الكتلة محمد البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “السفارات الأجنبية في مقدمتها الأمريكية والبريطانية والفرنسية هي التي تتحكم بمفاصل الدولة”.

وأضاف أن “السفارة الأمريكية بحكم وجودها العسكري بالإضافة إلى أدوار السفارة البريطانية والفرنسية التدخل السلبي مباشرة بشؤون البلاد الداخلية والعمل على تجزئته”، مبينا ان “الحكومة عاجزة عن وقفها تدخل سفارات دول اجنبية بشؤون وسيادة البلاد”.

وكان زعيم عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اتهم دولا اجنبية بينها سفارتا أمريكا وبريطانيا بزعزعة استقرار العراق وتشويه سمعة قوات الحشد الشعبي.

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