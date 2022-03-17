سماحة اية الله السيد المدرسي يؤكد على ضرورة ابعاد العراق عن الأزمات العالمية وإستقلاله سياسياً وإقتصادياً

دعا آية الله السيد محمد تقي المدرسي، الخميس، الحكومة العراقية المزمع تشكيلها الى تبني مشروعٍ واضحٍ يسهم في جعل العراق بلداً مستقلاً سياسياً وإقتصادياً وبعيداً عن الضغوط الدولية.

وقال سماحة السيد المدرسي بحسب بيان إن "كرامة الشعوب تُقاس بمدى إستقلالية إقتصادها المعتمد على الزراعة والصناعة وماشاكل والذي يجنّبها الإعتماد على الغير، وكذلك بمدى إستقلال قرارها السياسي البعيد عن التأثيرات الخارجية".

ودعا سماحته، "علماء الدين والأكاديميين وأصحاب البصائر الى مساعدة الحكومة العراقية الجديدة في رسم خارطة طريق للنهوض بواقع العراق من خلال حفظ كرامة شعبه وتحسين واقعه الإقتصادي وإبعاده عن التأثيرات الدولية".

كما بيّن، أن "الشعب العراقي يمتلك قدراً عالياً من الكرامة جعلته عبر التاريخ يرفض ويقاوم شتى أنواع الإحتلال، وهذه الكرامة والروح الثورية مكّنته من أن يقاوم ضغوط العمالة والجاسوسية التي تريد بالبلد الدمار والخراب، مشدداً على ضرورة استثمار هذه الروح في سبيل النهوض بواقعه وإبعاده عن شبح الأزمات العالمية".