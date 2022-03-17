قائمة بالمحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام السبت المقبل

أعلنت عدد من المحافظات العراقية، تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل.
وهذه ، قائمة بأسماء تلك المحافظات وهي”:
محافظة المثنى – بمناسبة ولادة الإمام المهدي عليه السلام
محافظة ذي قار – بمناسبة ولادة الإمام المهدي عليه السلام
محافظ الديوانية – بمناسبة ولادة الإمام المهدي عليه السلام
محافظ واسط – بمناسبة ولادة الإمام المهدي عليه السلام
محافظة ميسان – بمناسبة ولادة الإمام المهدي عليه السلام
محافظة كركوك – بمناسبة أعياد نوروز
محافظة نينوى – بمناسبة أعياد نوروز
محافظ بغداد
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