الفتح: كردستان تلجأ لبغداد فقط حينما تتضرر مصالحها

أكد عضو تحالف الفتح احمد عبد الحسين، الخميس، أن إقليم كردستان يتعامل مع الحكومة الاتحادية بازدواجية وخاصة بشأن مصالحه المالية والمناصب الرئاسية

وقال احمد عبد الحسين في تصريح ل /المعلومة /، إن “إقليم كردستان يتعامل مع الحكومة الاتحادية على أساس المصالح وتمتثل في حالة تضررت مصالح اربيل وخاصة في مسائل التقسيمات المالية والإدارية والأمنية فتتعامل بصفة كأنها جزء من العراق”.

وأضاف، أن “اربيل عندما تتضارب مصالحها المالية والمناصب الرئاسية من قبل حكومة بغداد تتعامل كإقليم وكيان مستقل عن العراق ، وهذا الإقليم يجب أن يحافظ على أمواله ومصالحه الشخصية”.

وأوضح عضو تحالف الفتح أن “إقليم كردستان ثبت تعامله وفق الازدواجية مع الحكومة الاتحادية في قضايا كثيرة ومن ضمنها الهجمة التي شنتها القيادات الكردية ضد سلطة القضاء وخصوصا قرار المحكمة الاتحادية بشان إلزام كردستان بتسليم إيرادات النفط والغاز إلى بغداد”.

وتابع عبد الحسين، أن “الشعب العراقي يرفض كل الأفعال غير الوطنية التي تبدر من إقليم كردستان وخاصة على المستوى السياسي”