أمر ديواني بتكليف سالار محمد بتسيير أعمال وزارة العمل

قرر رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، تكليف وزير العدل سالار عبدالستار محمد بمهام تسيير شؤون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وبحسب وثيقة انه “لمقتضيات المصلحة العامة واستنادا لاحكام المادة 78 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 ولخلو منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية تقرر الاتي:
اولا: تكليف وزير العدل سالار عبدالستار محمد بمهام تسيير شؤون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اضافة إلى مهام عمله.
ثانيا: ينفذ الامر من تاريخ صدوره.
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