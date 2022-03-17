محافظة الديوانية تعطل الدوام للمدارس السبت المقبل

قرر محافظ الديوانية، زهير الشعلان، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم السبت المقبل، بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج).

وبحسب وثيقة ، حملت توقيع الشعلان، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل الموافق 19 آذار، للمدارس، بذكرى ولادة الإمام المهدي (عج).

يشار الى ان محافظتي ميسان وواسط، اعلنتا في وقت سابق من اليوم، تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج).