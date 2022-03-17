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تجمع عشائري يتهم الكاظمي بالتواطؤ بشأن قضية الموساد الإسرائيلي


اتهم أحد شيوخ عشائر نينوى خالد الجبوري ، الأربعاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتواطؤ في قضية وجود الموساد الصهيوني في شمال العراق.

وقال الجبوري ل /المعلومة /، إن “الموساد موجود في مدن الإقليم والكاظمي ووزير الخارجية يعلمون بوجودهم”.

وأضاف أنه “من المعيب على الإقليم وعلى الحكومة العراقية السكوت عما يفعله الحزب الديمقراطي، كون العراق يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني، الذي يستهدف أمن البلد”.

واستهدف قصف صاروخي مدينة أربيل قبل أيام، فيما توجه اتهامات بوجود مقرات سرية للموساد الإسرائيلي داخل الإقليم.

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