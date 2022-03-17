نائب عن الفتح: سنذهب الى حكومة الطوارئ في هذه الحالة.. ما هي؟

تحدث النائب عن تحالف الفتح، حسن شاكر الكعبي، اليوم الخميس، عن امكانية الذهاب الى حكومة طوارئ في العراق، مبينا انها ستدار من قبل رئيس الجمهورية.

وقال الكعبي في حديث صحفي، إنه “اذا البرلمان العراقي والكتل السياسية لاتستطيع تشكيل الحكومة خلال الفترات الدستورية التي اقرها الدستور العراقي سنذهب الى حكومة طوارئ وتدار من قبل رئيس الجمهورية لحين اجراء انتخابات مبكرة مرة ثانية في سبيل تشكيل برلمان عراقي جديد”.

و اضاف “حسب مانعلم ان الامور خرجت من المحكمة الاتحادية باعتبار الاخيرة هي السلطة العليا الموجودة وضامنة وامينة للدستور العراقي، ولابد على الكتل السياسية الاسراع في تشكيل الحكومة كما اعتدنا سابقا والحكومات غالبيتها تم تشكيلها توافقيا” مؤكداً “اليوم نحن برلماننا عراقيا ومتشكل من جميع الكتل السياسية ولابد احترام الجميع”.

وتابع النائب الكعبي ان “الكتلة الاكبر من المفترض ان تشكل في اول جلسة لمجلس النواب العراقي”، مشدداً على انها “اليوم هي للمكون الشيعي وجزء منها لايمثل الكتلة الاكبر للشيعة لان هناك توازنات وتوافقات ويجب على الشيعة الالتزام والذهاب الى التوافق في تشكيل الكتلة الاكبر والحكومة وحفظ التوازن ومستحقات المكون الشيعي”.