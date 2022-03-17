المحلل السياسي حازم الباوي : تطبيع الكرد سيحرج حلفائهم الرافضين للكيان الصهيوني

رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان الاكراد الذين يصرون على تطبيق الدستور قد طبعوا مع الكيان الصهيوني، حيث سيحرجون حلفائهم الذين يقفون بالضد من هذا المشروع.

وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “اقدام بعض الاطراف والتحالفات السياسية على المضي بمشوار التطبيع مع الكيان المؤقت سيكون بمثابة الانتحار السياسي”.

وأضاف ان “المضي في مسار التطبيع الذي تعتزم بعض القوى السياسية القيام به، سيحرج حلفائها سيما من رفع خلال السنوات الماضية شعار العداء لإسرائيل، خصوصا ان تلك القوى من الصعب عليها تجاهل متبنيات الدستور العراقي الذي يجرم التعامل مع الكيان ويعتبره غير قانوني”.

واوضح الباوي، ان “الكرد الذين لطالما تشدقوا بتمسكهم بالدستور سيجدون انفسهم في موضع المساءلة عن الالتزام ببنوده التي تنص على عدم التعامل مع الكيان والانظمة العنصرية من جهة، وسيتسببون باحراج حلفائهم من جهة أخرى”.