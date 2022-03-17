صادقون: لايمكن التفريط بوحدة البيت الشيعي وانتخاب الرئيس ستجري دون توافق

اكد النائب السابق عن كتلة صادقون احمد الكناني، الخميس، استحالة التفريط في وحدة البيت الشيعي من اجل مكاسب سياسية ضيقة، مبينا أن بعض الاطراف السياسية تحاول وبكل الطرق رفع مستوى الخلاف الشيعي للاستفادة منه.

وقال الكناني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الذهاب بعض الاطراف السياسية الشيعية دون اخرى الى تشكيل الحكومة وعدم التوافق امر مستحيل الحدوث سيما التقارب الاخير بين قوى الاطار التنسيقي والتيار الصدري”.

واضاف ان “بعض الاطراف السياسية خارج البيت الشيعي تحاول وبكل الطرق رفع مستوى الخلاف من الاتفادة منه والبقاء متحالفة ضمن كتل سياسي معين”.

وأشار الكناني الى ان “الاطار والاتحاد الوطني متقاربان ولا يمكن انتخاب رئيس الجمهورية في حال مقاطعتهما لجلسة الانتخاب في حين يستبعد وجود توافق كردي على المنصب وسيتم انتخاب الرئيس حسب قناعة النواب”.