نائبة: تواجد الموساد في أربيل ينذر بكارثة امنية

حذرت عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، الخميس، من ان تواجد مواقع ومقرات للموساد الصهيوني في إقليم كردستان العراق ينذر بكارثة امنية تهدد البلاد.

وقالت السلطاني في تصريح ل/المعلومة/، إن “وجود قواعد أمريكية وقوات أجنبية واستخبارات إسرائيلية في العراق أمر مرفوض ولا يمكن القبول به كونه يعتبر خرق لسيادة البلد حسب القانون الدولي والأمم المتحدة ، الأمر الذي يدعو وزارة الخارجية العراقية أن تقوم بدورها الحقيقي لضمان خروجهم بشكل نهائي”.

وأضاف أن “وجود المخابرات والموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان أمر مرفوض وينذر بكارثة أمنية تهدد البلد من جميع الجوانب”.

وأوضحت السلطاني، أن “على وزارة الخارجية إقامة شكوى لدى الأمم المتحدة لضمان خروج جميع القوات العسكرية وغير العسكرية من الجانب التركي والخليجي والأمريكي والإسرائيلي”.

وكانت صحيفة الشرق الاوسط السعودية أكدت في وقت سابق، عدم قدرة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على حسم تشكيل الحكومة المقبلة من خلال التحالف الثلاثي، مبينة ان القصف الايراني لمواقع الموساد احرج الصدر ويهدد بقاء تحالفه مع مسعود بارزاني.