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كمين محكم يطيح بمزور صك بقيمة 130 الف دولار في بغداد


أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على متهم لقيامه بتزوير صك بقيمة 130 ألف دولار أمريكي في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بتزوير صك بقيمة (١٣٠) ألف دولار أمريكي"، لافتة إلى أن "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور عن وجود شخص يقوم بتزوير صكوك خالية من الحساب".

وأضافت الوكالة، "تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات".

وفي ذات السياق، أعلنت الوكالة "القبض على سبعة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية خلال حصيلة ممارساتها الأمنية التي أجرتها مفارز المديرية خلال (٢٤) ساعة الماضية ضمن مكاتب مكافحة اجرام الاعظمية والزهور وبغداد الجديدة وحسينية المعامل والحبيبية والكاظمية وحي العامل".

وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".

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