مسؤول أميركي كبير: الهجوم الصاروخي الإيراني استهدف منشأة إسرائيلية في اربيل

أكد مسؤول أميركي مطلع رفيع المستوى على أن الهجوم الصاروخي الإيراني في أربيل استهدف منشأة إسرائيلية، وفق ما ذكرت مراسلة لصحيفة “نيويورك تايمز”.

وقال المسؤول الأميركي إن المبنى في أربيل الذي استهدفته صواريخ بالستية أطلقها حرس الثورة الاسلامية في ايران، ليلة السبت – الأحد الماضية، هي منشأة تدريب اسرائيلية. وأضاف المسؤول الأميركي أن القنصلية الأميركية هناك لم تستهدف، ولكن الحرس الثوري الإيراني لم يكترث بقربها من المكان المستهدف.