الحشد يطيح بـ”داعشي” أحد المسؤولين عن استشهاد “مصطفى العذاري” غربي بغداد

تمكنت المديرية العامة للأمن (دائرة التحقيقات) في هيئة الحشد الشعبي، من القاء القبض على عنصر بتنظيم “داعش” الارهابي في قضاء ابو غريب غربي العاصمة بغداد.

وذكر اعلام الحشد في بيان ان “عملية القبض تمت من خلال عملية نوعية خاصة وبجهد استخباري عالي الدقة استنادا إلى مذكرة قبض صادرة وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب”.

وأضاف انه “جرى تدوين إفادات الإرهابي، حيث اعترف بانتمائه لعصابات داعش الإرهابية وكان من المخططين والمسؤولين عن عملية اعدام الشهيد (مصطفى العذاري) في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار، كما اعترف انه شارك بمواجهات عديدة وتعرضات على القوات الأمنية والحشد الشعبي خلال عمليات التحرير”.