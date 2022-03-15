الحشد الشعبي يشكل كتيبة تعقب “قناصي داعش”الارهابي في ديالى

كشف الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تشكيل كتيبة متخصصة في تعقب قناصي داعش الارهابي في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “القنص بات اهم وسائل داعش الارهابي في شن هجمات على اهداف امنية ومدنية في ديالى لانه ليس بمقدوره المواجهة المباشرة لتفادي خسائره البشرية”.

واضاف ان “الحشد شكل كتيبة متخصصة في تعقب قناصي داعش الارهابي تكون ذات خبرة متراكمة في كيفية معالجتهم في كل المياديين مؤكدا بان الحشد ادرك مبكرا خطورة القنص وتداعياته السلبية في استهداف المدنيين ومنتسبي القوى الامنية”.

واشار الى ان “الكتيبية سيتم نشرها في مناطق محددة وسيكون دورها محوري في تعقب القناصة والقضاء عليهم بشكل مباشر”.

وشهدت ديالى بروز لدور القناصة في هجمات داعش الارهابي في الاشهر الاخيرة بعدما شكلت اكثر من 60% من هجماته