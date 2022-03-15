البرلمان يستعد لاستجواب الكاظمي بسبب إسرائيل

أكد عضو مجلس النواب ضرغام المالكي، الثلاثاء، أن البرلمان سيقوم باستجواب رئيس الحكومة بسبب وجود مقرات إسرائيلية في أربيل.

وقال المالكي في حديث ل/ المعلومة/، إن ” التواجد الإسرائيلي على أراضي الإقليم سيدفعنا إلى تقديم مطالبات إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي”.

وأضاف، أن “الاستجواب سيشمل مسؤولي الإقليم والجهات المسؤولة عن هذا الملف” ، معتبرا “التواجد الإسرائيلي في العراق امر مرفوض ويعد خرقا للقوانين العراقية وانتهاك لسيادة البلاد”.