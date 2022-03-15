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نائب سابق: شركات كردية معروفة تهيمن على مناقصات وزارة النفط


أكد النائب السابق عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ، اليوم الثلاثاء، أن شركات كردية معروفة تستحوذ على مناقصات وزارة النفط بشأن المشاريع النفطية الاستثمارية في وسط وجنوب العراق.

وقال الفتلاوي ل / المعلومة /، إن “مناقصات وزارة النفط تهيمن عليها شركات كردية معروفة تعمل في مجال النفط منذ 17 عاما وتحصل على أغلبية المشاريع الاستثمارية في المحافظات الجنوبية والوسطى من البلاد”.

وأضاف، أن “الوزارات تتحمل المسؤولية الكبيرة في إعطاء المناقصات الخاصة بتوزيع ملفي النفط والكهرباء للجانب الكردي”، مبينا أن “هناك خلل وعدم وجود رؤية صحيحة وغياب البرامج الحقيقية لعمل الشركات الكردية”.

وأوضح النائب عن تحالف الفتح أن “الحكومة القادمة عليها إعادة النظر بكل المناقصات المهمة التي تحصلت عليها الشركات الكردية في مشاريع النفط والكهرباء، بالإضافة إلى الكشف عن كل المبالغ التي أعطت لهذه الشركات وهل هي مبالغ حقيقة فعلا اما هناك إضافات كبيرة”.

وطالب الفتلاوي “اللجان في مجلس النواب بضرورة مفاتحة الوزارات المعنية كالنفط والكهرباء والتجارة بشأن ملف المناقصات المهمة المستحوذ عليها من الجانب الكردي”، مشددا على ضرورة أن “تكون هناك شفافية عالية في مناقشة أداء الشركات ومراقبة أعمالها بعيدا عن الضغوط السياسية أو القومية”.

وكشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي في تصريح سابق اسماء بعض الشركات العاملة في الوسط والاقليم التابعة لمسعود البارزاني ومسؤولين اكراد ومنها شركة (كار) و(عثمان قادر ) و (قيوان ) 

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